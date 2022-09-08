Глава китайского парламента раскритиковал санкции против России Ли Чжаньшу: связи между Китаем и Россией не должны ограничиваться третьими сторонами

Фото: Zhang Ling/XinHua/Global Look Press

Ли Чжаньшу

Китай всегда выступает против односторонних санкций и экстерриториального применения юрисдикции, необоснованных с точки зрения международного права и не санкционированных Совбезом ООН, заявил в интервью «Парламентской газете» председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. По его словам, санкции — это бумеранг и обоюдоострый меч, так как из-за них ключевые производственные цепочки в мире подвергаются искусственным помехам, резко колеблются цены на биржевые товары, растет глобальная инфляция. Политик также заявил, что на отношения КНР и России не должна и не может повлиять третья сторона.

Ни одна страна в мире не вправе указать другим странам, с кем можно сотрудничать, а с кем нельзя. Нормальные торгово-экономические связи между Китаем и Россией не должны подвергаться вмешательству и ограничению третьих сторон. Китай примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов, — утверждает Ли Чжаньшу.

По его словам, основа сотрудничества Китая и России — стратегическое руководство глав двух государств, высокий уровень и особый характер двусторонних отношений. Член Всекитайского собрания народных представителей рассказал, что в последние годы председатель Си Цзиньпин и президент Путин находятся в тесном контакте. Рассказал он и о планах активизировать сопряжение инициативы «Один пояс и один путь» и ЕАЭС, а также углублять взаимовыгодное сотрудничество в области здравоохранения, цифровой экономики, зеленого и низкоуглеродного развития.

Ли Чжаньшу рассказал о результатах сотрудничества Китая и России за первые семь месяцев текущего года: товарооборот двух стран приблизился к $100 млрд с приростом на 29% и уверенно идет к намеченной главами двух государств планке в $200 млрд. Также реализуется целый ряд крупных совместных проектов, стабильно функционируют китайско-российский нефтепровод и его вторая нитка, а также газопровод по восточному маршруту.

Политолог Сергей Маркелов ранее заявил, что заявление посла России в Китае Андрея Денисова об отсутствии предпосылок для создания военного союза между странами было сделано, чтобы опровергнуть их сотрудничество в рамках спецоперации на Украине и избежать лишних слухов. Эксперт также заявил, что Запад опасается военного потенциала такого союза.