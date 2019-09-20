https://static.news.ru/photo/ba67b71a-dbae-11e9-b7a2-fa163e074e61_660.jpg Президент Республики Индонезия Джоко Видодо Фото: kremlin.ru

Президент Индонезии Джоко Видодо поручил правительству страны отложить ратификацию противоречивого Уголовного кодекса, который криминализирует сожительство и секс вне брака, а также оскорбление главы государства.

Политик заявил, что законопроект требует пересмотра.

Ранее более 300 тысяч человек подписали петицию, требуя Видодо вмешаться и остановить ратификацию документа.

Indonesia shelves vote on penal code criminalizing extramarital sex https://t.co/uSobccdZaZ pic.twitter.com/CeFx2fGWbQ — Reuters Top News (@Reuters) September 20, 2019

Законопроект касался всех находящихся на территории Индонезии, в том числе иностранцев. Как за выполнением предписаний следили бы в курортных местах, таких как остров Бали, непонятно, отмечает The Guardian .

Ранее на Украине в Уголовный кодекс была добавлена статья за секс без согласия. Он квалифицируется как изнасилование и наказывается лишением свободы на срок от трёх до пяти лет, писал News.ru.