Гигантскую георгиевскую ленту развернули в Индии в День Победы Почетный консул Наир: георгиевскую ленту длиной 79 м развернули в Индии на 9 Мая

Фото: EPA/ТАСС

В Индии развернули 79-метровую георгиевскую ленту в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне, рассказал директор Русского дома и почетный консул России в Тривандруме Ратиш Наир. По его словам, главный символ Дня Победы появился на одной из центральных улиц столицы штата Керала. Он подчеркнул, что участие в акции, в частности, принимали российские соотечественники и студенты из более чем 15 стран мира, передает ТАСС.

79 человек, в том числе российские соотечественники, специалисты, работающие на АЭС «Куданкулам», сотрудники Русского дома и члены Общества индо-российской дружбы, Индо-российского молодежного клуба и Женского форума, студенты из более чем 15 стран, в том числе 10 африканских, держали в руках георгиевскую ленту длиной 79 метров, — сказал Наир.

Он подчеркнул, что Русский дом организует подобные акции на протяжении последних трех лет. По его словам, в 2022 году в Тривандруме была растянута 50-метровая георгиевская лента. Как отметил почетный консул, подобные зрелищные мероприятия помогут местным жителям понять значение Великой Победы.

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