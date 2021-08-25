Германия и Великобритания завершат эвакуацию из Афганистана в ближайшие дни

Германия и Великобритания планируют завершить эвакуацию своих граждан из захваченного талибами Афганистана в ближайшие дни. Об этом сообщает The Washington Post.

Подобная спешка может привести к тому, что тысячи афганцев, желающих покинуть страну из-за страха перед правительством талибов, будут вынуждены остаться в Афганистане по причине отсутствия связи с представительствами других государств.

После захвата Афганистана членами запрещённой в Российской Федерации террористической группировки «Талибан» в международном аэропорту Кабула воцарился хаос: сотни афганцев в попытке спешно покинуть страну цеплялись за шасси улетающих самолётов в надежде покинуть подконтрольное террористами государство. Сейчас аэропорт охраняют силовики, выпуская только граждан зарубежных стран и афганцев с визой или официальным приглашением.

Ранее власти РФ согласились принять в страну около тысячи афганских беженцев, а итальянские активисты рассказали о секретном знаке, необходимом для попадания в аэропорт Кабула. Талибы, в свою очередь, поставили ультиматум: до 31 августа эвакуация граждан из Афганистана должна быть закончена.