Геоэколог: после аварии Япония уже сбрасывала воду с «Фукусимы-1» Геоэколог Якуцени: Япония сбрасывала воду с «Фукусимы-1» с 2011 года

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Япония недавно объявила о планах сбрасывать воду с АЭС «Фукусима-1», на которой в 2011 году произошла крупная авария, но сброс воды проводился и до этого, рассказал геоэколог Сергей Якуцени. Комментируя ситуацию «360», он пояснил, что эта информация просто скрывалась. По его словам, загрязненные почвы и полевые осадки, насыщенные радиоактивными элементами, попадали в Тихий океан.

Не надо думать, что вот они сейчас начали сбрасывать воду. Они сбрасывали воду все время после аварии на «Фукусиме-1». Просто не делали это с оркестром. <...> Это чрезвычайно опасно, поскольку морские организмы биофильны, то есть вторично накопленные концентрации <...> радиоактивных веществ, это регулярная причина массового поражения нас с вами, — уточнил эксперт.

Сброс воды, о котором заявила Япония, был согласован с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), напомнил Якуцени. Он подчеркнул, что комиссия до этого закрывала глаза на обстрелы Запорожской АЭС и не противоречила статистики, согласно которой от радиоактивного облучения при аварии на «Фукусиме-1» никто не пострадал.

Случилась крупнейшая ядерная авария, в которой, по официальной статистике, нет ни одного пострадавшего от радиоактивного излучения. Всех смыло. Позиция МАГАТЭ не противоречила этому заявлению, — отметил геоэколог.

В Японии ранее приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Погодные условия в районе префектуры Фукусима позволили начать сброс согласно плану. Министерство иностранных дел Китая позже выступило с критикой в адрес правительства Японии. Китайские дипломаты назвали данный поступок безответственным и крайне эгоистичным, так как он игнорирует общественные интересы других стран мира.