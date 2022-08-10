Генсек правительства Японии объявил новый состав кабинета министров

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Хирокадзу Мацуно

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил новый состав кабинета министров страны, сообщает РИА Новости. До конца дня члены нового кабмина вступят в должности после церемонии их утверждения императором Японии Нарухито.

Так, министром обороны назначен Ясукадзу Хамада, занимавший этот пост с 2008 по 2009 год. Бывший министр обороны Нобуо Киси станет советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности, а отвечавший за меры противодействия коронавирусу Ясутоси Нисимура — министром экономики, торговли и промышленности, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией.

Глава политического совета правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити станет министром по экономической безопасности. Бывший глава МИД и Министерства обороны Японии Таро Коно назначен министром по вопросам цифровизации, министром внутренних дел и коммуникаций станет бывший советник премьер-министра Минору Терада.

Главой Комитета государственной безопасности и министром по предотвращению стихийных бедствий стал Коити Тани. Пост министра юстиции получил Ясухиро Ханаси. Министром образования Японии назначена Кэйко Нагаока, министром сельского, лесного и рыбного хозяйства будет Тэцуо Номура. Должность министра по вопросам формирования и развития регионов займет Наоки Окада, а министром окружающей среды будет Акихиро Нисимура.

Свои должности сохранят министр здравоохранения Кацунобу Като, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива, а также министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто.

Ранее сообщалось, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Перестановки в правительстве Японии планировались заранее, однако их ожидали в начале сентября. Это решение было продиктовано намерением премьер-министра Фумио Кисиды ускорить продвижение экономической концепции «нового капитализма», а также необходимостью принять меры из-за роста цен на продовольствие и топливо. Кроме того, не исключено, что премьер хотел заранее подготовиться к сессии парламента.