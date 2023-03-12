Генерала из списка санкций США назначили министром обороны Китая Находящегося под санкциями США генерала Ли Шанфу назначили министром обороны Китая

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) утвердило на пост министра обороны страны генерала Ли Шанфу. Об этом сообщает РИА Новости. Голосование прошло в воскресенье, 12 марта, в Доме народных собраний в Пекине в рамках пятого пленарного заседания ВСНП 14-го созыва.

Генералу Ли Шанфу 65 лет. Он находится в санкционном списке США по причине военного сотрудничества с Россией.

Санкции в отношении генерала минфин США принял в 2018 году. Тогда Ли Шанфу возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. По мнению ряда наблюдателей, факт наличия американских рестрикций может сделать неловкими контакты между Пекином и Вашингтоном в военной сфере.

В пятницу, 10 марта, депутаты ВСНП переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Решение было принято единогласно. Этот пятилетний срок станет третьим для Си Цзиньпина, что является уникальным достижением в истории КНР. Впервые он был избран на пост председателя КНР 14 марта 2013 года, повторное переизбрание произошло 17 марта 2018 года.

При этом политолог Геннадий Подлесный предположил, что отсутствие преемника у главы КНР Си Цзиньпина обернется для него серьезной проблемой. По его словам, у китайского лидера нет и не могло быть соперников на прошедших выборах. Однако летом ему исполняется 70 лет и к его четвертому сроку тема преемственности встанет для него особенно остро.