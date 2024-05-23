Генерал США оценил готовность Китая к вторжению на Тайвань Генерал США Скленка заявил о готовности Китая к вторжению на Тайвань

Фото: Xu Chen/XinHua

Китайская армия уже отрабатывала операции по высадке в Тайване и блокаде острова в ходе учений, но конфликт в Тайваньском проливе не неизбежен, заявил генерал-лейтенант, замглавы Индо-Тихоокеанского командования ВС США Стивен Скленка в Австралийском столичном пресс-клубе. По его словам, которые передает ТАСС, военные КНР во время учений в Тайваньском проливе в 2023 году «отрабатывали маневры, необходимые для вторжения на остров».

Хотя конфликт в Тайваньском проливе не является неизбежным, мы должны серьезно отнестись к указанию [председателя КНР] Си Цзиньпина своим войскам быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году, — заявил Скленка.

Он добавил, что конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе «будет крайне разрушительным». По его словам, на кону «неисчислимое количество жизней», экономический ущерб на триллионы долларов и существование международного порядка последних 80 лет. Скленка также отметил важность совместных усилий США и Австралии по предотвращению военных конфликтов в этом регионе.

Ранее гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал NEWS.ru, что главной болевой точкой в отношениях Китая и США был и остается Тайвань. Он напомнил, что Китай считает остров своей частью и Вашингтон использует тайваньский фактор для ослабления Пекина.