«Газпром» и Монголия договорились по трассе газопровода «Союз Восток»

«Газпром» и Монголия согласовали схему прохождения трассы газопровода «Союз Восток». Об этом говорится на сайте российского холдинга. Газопровод пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири – 2».

Участники совещания согласовали предложенную компанией специального назначения схему прохождения трассы газопровода, которая будет использоваться при разработке технико-экономического обоснования, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что со стороны правительства Монголии уже принят ряд мер господдержки реализации проекта. Они включают в себя квоты для привлечения иностранной рабочей силы компанией специального назначения «Газопровод Союз Восток», возможности использования нормативной базы России и «Газпрома» при проектировании и строительстве. Кроме того, власти Монголии решили зарезервировать земельные участки под размещение объектов газопровода.

5 декабря 2019 года «Газпром» и Монголия подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. Весной текущего года был утверждён технико-экономический анализ проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток», который станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири - 2».

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