«Физическая сила»: в КДНР рассказали, как намерены решать проблему с США Минобороны КНДР: только физическая сила сохранит мир на Корейском полуострове

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не способны решать любые вопросы путем диалога, передает РИА Новости заявление министра обороны КНДР Кан Сун Нама. По его словам, Вашингтон понимает только физическую силу, поэтому лишь она поможет сохранить стабильность и мир на Корейском полуострове.

Мы твердо убеждены, что решение любых вопросов путем диалога и переговоров невозможно, если США не признают полную несостоятельность своей враждебной политики в отношении КНДР и не откажутся окончательно и бесповоротно от своей конфронтационной линии навсегда. Только физическая сила является единственным средством сохранения мира и стабильности в регионе Корейского полуострова, — заявил Кан Сун Нам.

Решение проблемы корейского полуострова путем переговоров является для США пустым звуком, что еще раз подтвердила сложившаяся военно-политическая ситуация, добавил он. По словам министра, единственным способом предотвратить ядерную войну является обладание средствами сдерживания, способными «разбить» агрессивные попытки со стороны США.

Ранее Кан Сун Нам заявил, что применение ядерного оружия против КНДР обернется для США масштабным кризисом. По его словам, Вашингтон не сможет выйти сухим из воды. Министр добавил, что США придется пережить такие потрясения, «до которых они не могли додуматься и с которыми никогда не сталкивались».