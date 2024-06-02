Филиппинский корабль навел панику в Китае из-за оружия на палубе Reuters: Китай обвинил Филиппины в наведении оружия на береговую охрану КНР

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Береговая охрана КНР

В Китае заявили, что в мае экипаж филиппинского корабля направил оружие на береговую охрану КНР в спорных водах Южно-Китайского моря, пишет Reuters. Отмечается, что на палубе заметили оружие, которое несли двое военных. В один момент его навели в сторону береговой охраны. Речь идет о «черном предмете, похожем на винтовку».

Государственные СМИ Китая сообщили в воскресенье, 2 июня, что в прошлом месяце персонал филиппинского корабля направил оружие на береговую охрану Китая в спорных водах Южно-Китайского моря, — сказано в материале.

Шесть стран — Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзия, Тайвань и Филиппины — претендуют на два архипелага и присоединение к ним территориальных вод в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Спратли (по-китайски — Наньша) на юге и Парасельских островах (Сиша) на севере.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь заявил, что размещение американского ракетно-зенитного комплекса средней дальности MRC Typhon на Филиппинах грозит огромными военными рисками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, действия Соединенных Штатов оказали серьезное влияние на структуру безопасности в регионе.

Газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщила, что США боятся навязывать красные линии КНР в ситуации с Южно-Китайским морем. В Вашингтоне опасаются, что Пекин может прибегнуть к хитрости.