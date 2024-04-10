Женщина съела черную кошку во время беременности и родила «оборотня» Daily Star: филиппинка считает, что родила сына с «синдром оборотня» из-за кошки

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На Филиппинах местная жительница считает, что ее сын родился с повышенной волосатостью после того, как она съела дикого кота во время беременности, пишет Daily Star. Врачи утверждают, что у мальчика «синдром оборотня» — заболевание, которое, по их словам, встречается у одного из миллиарда.

Я так волнуюсь за него, скоро ему пора идти в школу. Над ним могут издеваться из-за того, что он другой. Я винила себя из-за своей тяги. Я чувствовала себя очень виноватой, — сказала она.

Мать считала, что всему причиной древнее проклятие. По словам женщины, во время беременности ее тянуло на местное экзотическое блюдо, которое готовят из дикой кошки. Ребенок родился с густой шевелюрой, но волосы покрывают также лицо, шею, спину и руки. Дерматолог подтвердил, что у мальчика крайне редкое заболевание — гипертрихоз, также называемый «синдромом оборотня».

Ранее пожилой житель Монреаля пошел в туалет и обнаружил в унитазе крысу, мужчина попытался выбросить грызуна, однако тот дважды его укусил. Пострадавший обратился в больницу, где ему сделали укол от столбняка и отправили домой. После ухудшения самочувствия выяснилось, что канадец заразился опасным заболеванием — лептоспирозом. Мужчину удалось спасти.