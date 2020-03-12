Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Китая и Непала приняли решение запретить восхождения на Эверест из-за вспышки коронавируса.

По словам представителя правительства Непала, ограничение будет действовать с 14 марта по 30 апреля. Он также порекомендовал всем прибывающим в страну гостям проходить двухнедельный карантин, сообщает South China Morning Post.

Организаторы экспедиций на Эверест из австрийской компании Furtenbach Adventures отметили, что китайские власти «закроют гору с северной стороны». При этом не уточнили, на какой срок вводится запрет на восхождения.

По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 32 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что первый случай заражения коронавирусом в Китае был выявлен в ноябре 2019 года. После этого медики на протяжении месяца выявляли от одного до пяти случаев заболевания.

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