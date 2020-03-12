Власти Китая и Непала приняли решение запретить восхождения на Эверест из-за вспышки коронавируса.
По словам представителя правительства Непала, ограничение будет действовать с 14 марта по 30 апреля. Он также порекомендовал всем прибывающим в страну гостям проходить двухнедельный карантин,
Организаторы экспедиций на Эверест из австрийской компании Furtenbach Adventures отметили, что китайские власти «закроют гору с северной стороны». При этом не уточнили, на какой срок вводится запрет на восхождения.
По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 32 человека.
Ранее NEWS.ru писал, что первый случай заражения коронавирусом в Китае был
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