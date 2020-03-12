https://static.news.ru/photo/e5e4be3c-64fd-11ea-a241-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Китая и Непала приняли решение запретить восхождения на Эверест из-за вспышки коронавируса.

По словам представителя правительства Непала, ограничение будет действовать с 14 марта по 30 апреля. Он также порекомендовал всем прибывающим в страну гостям проходить двухнедельный карантин, сообщает South China Morning Post.

Организаторы экспедиций на Эверест из австрийской компании Furtenbach Adventures отметили, что китайские власти «закроют гору с северной стороны». При этом не уточнили, на какой срок вводится запрет на восхождения.

По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 32 человека.