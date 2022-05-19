«Это фатально»: МИД Китая напомнил об опасности дружбы с США Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил об опасности дружбы с Вашингтоном цитатой Киссинджера

Глава китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь в Twitter напомнил о том, как может быть опасна дружба с Вашингтоном, процитировав известные слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, которые тот произнес в годы войны во Вьетнаме перед инаугурацией 37-го американского лидера Ричарда Никсона.

Быть или не быть, вот в чем вопрос...Быть врагом Америки может быть опасно, но быть ее другом — это фатально, — написал Чжао Лицзянь.

Накануне член политбюро ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи предостерёг Вашингтон от разыгрывания «тайваньской карты» и вмешательства во внутренние дела Китая. По его словам, Пекин готов на решительные меры по защите суверенитета и национальных интересов.

Ранее стало известно, что США давят на Тайвань, вынуждая покупать только то американское вооружение, которое якобы поможет отразить гипотетическую агрессию КНР. По данным газеты New York Times, украинский кризис убедил Вашингтон и Тайбэй в «потенциальной опасности» возможного китайского «вторжения» на Тайвань. Из-за этого Штаты проводят оценку оборонных возможностей острова и отказывают Тайбэю в поставках оружия, которое они считают не подходящим для противостояния крупному противнику.