https://static.news.ru/photo/c3b2dc88-598e-11ea-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Врачи подтвердили наличие коронавируса у двоих граждан Украины, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess. Об этом рассказал директор департамента консульской службы МИД страны Сергей Погорельцев.

По его словам, врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное, передаёт УНИАН. В результате число граждан государства, доставленных в больницу Токио с подтверждённым заражением, достигло четырёх человек.

Ещё два украинца, которые работали членами экипажа, остаются на корабле. Их осмотрели медики, однако их выводы ещё неизвестны.

Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, те, у кого результаты будут отрицательными, продолжат карантин, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, правительство Японии выступит с предложением закрыть все начальные, средние и старшие школы в связи с распространением COVID-19. По словам премьер-министра страны Синдзо Абэ, работа учебных заведений может быть прекращена 2 марта. Возвращение школьников за парты планируется после весенних каникул, которые обычно заканчиваются в конце марта.

В Стране восходящего солнца были зарегистрированы восемь летальных исходов, связанных с коронавирусом. Среди умерших — четверо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Из-за эпидемии временно закрыт традиционный театр кабуки. Выступления приостановлены до 10 марта на главной сцене в Токио и на площадках в Киото и Осаке.