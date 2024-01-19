Еще одна страна успешно посадила исследовательский модуль на Луну Япония успешно прилунила свой первый исследовательский модуль SLIM

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Первый японский модуль SLIM совершил успешную посадку на поверхность Луны. В настоящий момент устройство проводит разведку. Прямую трансляцию ведет Японское аэрокосмическое агентство.

Изначальной целью Японии задавалось не просто успешное прилунение, а посадка в конкретной точке. При этом допускалась погрешность в 100 метров. Такая задача была поставлена, чтобы отработать успешную посадку в случае запуска новых космических аппаратов, в том числе пилотируемых.

В разработке японского модуля SLIM приняла участие компания Mitsubishi Heavy Industries. На первых этапах при посадке допускалась погрешность в 10 километров, однако показатели удалось существенно улучшить. Сам модуль представляет собой крошечный луноход размером с бейсбольный мяч. Он переносит на себе два аппарата, которые займутся съемкой поверхности спутника Земли и исследованиями.

Ранее сообщалось, что США также запускали космический аппарат на Луну. Модуль Peregrine вернулся на Землю, так и не завершив свою миссию. По данным компании-производителя, в ходе операции была нарушена телеметрия с аппаратом, что помешало прилунению.