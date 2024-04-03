Еще четыре землетрясения произошло к востоку от Тайваня Еще четыре землетрясения магнитудой до 5,4 произошло около Тайваня

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Еще четыре землетрясения произошло вблизи восточного побережья Тайваня, сообщила пресс-служба японского национального метеорологического управления. Магнитуда толчков достигла 5,4.

Это уже не первое землетрясение в регионе за утро. До этого было еще два. Первое произошло к юго-западу от Окинавы, эпицентр магнитудой 7,5 располагался также вблизи восточного побережья Тайваня. Второе зафиксировано там же, подземные толчки проявились менее чем через 15 минут после первого катаклизма, их магнитуда составила 6,6.

В некоторых районах Тайбэя пропало электричество. На японских островах, входящих в префектуру Окинава, объявлена угроза цунами. Местные жители опубликовали снимки с места событий в соцсетях.

Ранее сейсмологи объявили о прошедшем землетрясении магнитудой 5,0 на Алтае. Эпицентр находился в горной местности, информации о пострадавших не поступало. В региональном ГУ МЧС уточнили, что сейсмическая активность произошла на стыке Усть-Канского и Шебалинского районов. Под воздействие землетрясения попало пять населенных пунктов.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Таджикистане. Сейсмособытие зафиксировали в 593 километрах от города Алма-Ата. Информация о разрушениях, пострадавших или погибших не поступала.