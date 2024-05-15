Эрдоган экстренно собрал министров Турции после предупреждения о путче Türkiye: лидер турецких националистов предупредил Эрдогана о попытке переворота

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели предупредил президента страны Реджепа Эрдогана о возможной попытке госпереворота, который готовят сотрудники правоохранительных органов, пишет газета Türkiye. После этого турецкий лидер собрал экстренное заседание с главами разведки и Минюста.

Предупреждение главы турецкого Националистического движения Бахчели прозвучало на фоне увольнения и обысков у нескольких полицейских из Управлении безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». Эта информация вызвала большое волнение в турецком обществе.

Девлет Бахчели предупредил Эрдогана, что в случае заговора против власти обойтись отстранением нескольких полицейских нельзя. Он напомнил о попытке переворота в Турции в 2016 году. По данным Türkiye, на ночном заседании у президента Турции присутствовали министр юстиции Йылмаз Тундж и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын. Издание утверждает, что Эрдоган может вскоре выступить с заявлением по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.

На днях президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что прекрасно осознает, как Запад рассчитывает атаковать страну после решения Анкары о приостановке товарооборота с Израилем. По его словам, правительство будет постепенно устранять последствия этого шага. Анкара будет стойко держаться и «знать, что путь вперед — это путь поддержки угнетенных», отметил Эрдоган.