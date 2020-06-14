Эпидемиолог оценил шансы Пекина стать «второй Уханью» из-за очага COVID-19

https://static.news.ru/photo/c877d7dc-ae34-11ea-b277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

Китайский эпидемиолог считает, что Пекин не станет второй Уханью из-за новой вспышки COVID-19. Очаг заражения там обнаружен в столице на крупнейшем оптовом рынке города «Синьфади».

SARS-CoV-2 выявили в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося. 13 июня по итогам массового тестирования удалось обнаружить 46 бессимптомных носителей, связанных с рынком. Сам рынок закрыли, в районе, где он расположен, ввели режим военного времени.

Вероятность слабой волны распространения инфекции за пределы этого района есть, но ситуация не будет такой же, как зимой в Ухани, считает член высокой экспертной группы Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, в прошлом старший эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Цзэн Гуан.

В дальнейшем несколько дней количество заболевших может возрастать, потом распространение вируса будет взято под контроль. Это слабая форма второй волны, такая вероятность очень высокая. Но Пекин не станет второй Уханью, когда вирус распространился на другие города по всей стране и даже пришлось закрыть сам город, — заявил местным СМИ Цзэн Гуан.

В Китае за минувшие сутки было выявлено 57 новых активных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 38 случаев (36 — в Пекине) зафиксированы внутри страны, 19 — ввезены из-за рубежа, 9 — бессимптомные носители.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Считается, что очаг заражения находился на рынке морепродуктов в городе Ухань.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на 14 июня, выявлено более 7 786 000 инфицированных, более 430 тысяч человек умерли. Больше всего заражённых находятся в США, Бразилии и России. По последним данным, в РФ выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6948 летальных исходов, выздоровело 280 050 человек, писал NEWS.ru.