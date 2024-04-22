Эпичная битва двух сурков попала на видео Драка сурков в заповеднике китайской провинции Ганьсу попала на видео

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В национальном заповеднике китайской провинции Ганьсу сняли на видео двух дерущихся сурков. Забавный ролик опубликовали в Telegram-канале портала Reddit.

На кадрах видно, как двое животных ожесточенно сражаются на фоне красивых природных ландшафтов. Битва происходит в полной тишине, что добавляет ситуации комизма.

Пользователи отметили необыкновенно ритмичные движения грызунов на видео. Некоторые предположили, что сурки вовсе не дрались, а танцевали.

Ранее в Сети появилось забавное видео с «легендарными» козами из Бутово. Сообщалось, что в московском спальном районе стадо местных коз истоптало припаркованный автомобиль. На кадрах видно, как животные забираются на капот и крышу легковой машины серебристого цвета, стоящей на парковке.

На видео также можно заметить, что сперва на капот автомобиля взбираются козлята, а за ними следуют уже взрослые животные. О том, причинен ли имуществу ущерб в результате действий коз, не сообщается.

До этого стало известно, что верблюд устроил настоящее шоу с танцевальной программой в экопарке Московской области. Зрителями представления стали ламы, альпаки и коза, которые были шокированы происходящим.