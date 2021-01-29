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Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухани, где лечили первых людей с COVID-19

11:59, 30 января 2021 14
Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили больницу в Ухани (КНР), где лечили первых людей с COVID-19. Специалисты прибыли в Китай специально — для поисков источника новой коронавирусной инфекции, рассказала участница делегации Марион Купманс.

Только что приехали из клиники <...>, занимающейся инфекционными заболеваниях и лечившей первых пациентов [с COVID-19] случаев в Ухани. Истории очень похожи на те, что я слышала от наших врачей из отделений интенсивной терапии, — написала представитель ВОЗ на своей странице в социальной сети Twitter.

14 января 2021 года международная группа учёных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Ухань для того, чтобы исследовать причины возникновения вируса. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Ушедшая администрация президента США Дональда Трампа до последнего продолжала давить на Китай в связи с распространением COVID-19. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что у Штатов есть новые доказательства вины КНР в пандемии COVID-19.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ввели обязательный масочный режим в общественном транспорте, даже в самолётах и поездах. Решение вступит в силу 1 февраля 2021 года. Меры принимаются на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стране. В ближайшее время руководитель ведомства Рошель Валенски подпишет соответствующий документ.

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