Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухани, где лечили первых людей с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a7c004f2-62dd-11eb-976d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили больницу в Ухани (КНР), где лечили первых людей с COVID-19. Специалисты прибыли в Китай специально — для поисков источника новой коронавирусной инфекции, рассказала участница делегации Марион Купманс.

Только что приехали из клиники <...>, занимающейся инфекционными заболеваниях и лечившей первых пациентов [с COVID-19] случаев в Ухани. Истории очень похожи на те, что я слышала от наших врачей из отделений интенсивной терапии, — написала представитель ВОЗ на своей странице в социальной сети Twitter.

Just back from visit at Jinyintan hospital, that specialised in infectious diseases and was designated for treatment of the first cases in Wuhan. Stories quite similar to what I have heard from our ICU doctors. — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) January 30, 2021

14 января 2021 года международная группа учёных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Ухань для того, чтобы исследовать причины возникновения вируса. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Ушедшая администрация президента США Дональда Трампа до последнего продолжала давить на Китай в связи с распространением COVID-19. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что у Штатов есть новые доказательства вины КНР в пандемии COVID-19.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ввели обязательный масочный режим в общественном транспорте, даже в самолётах и поездах. Решение вступит в силу 1 февраля 2021 года. Меры принимаются на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стране. В ближайшее время руководитель ведомства Рошель Валенски подпишет соответствующий документ.