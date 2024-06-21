Эксперт сравнил военный потенциал КНДР и Южной Кореи Капитан Гундаров: военный потенциал КНДР мощнее, чем у Южной Кореи

Фото: Zhu Longchuan/Xinhua/Global Look Press

Северная Корея — государство, которое практически всю свою историю готовилось к войне, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров. По его мнению, за счет этого КНДР сумела нарастить военный потенциал, который превосходит южнокорейский.

Вся страна превращена в военный лагерь, который в поте лица работает на победу. Это можно понять даже по таким признакам, как поставки артиллерийских боеприпасов. Если вся Европа в прошлом году не смогла поставить 1 млн единиц Украине, то, по данным европейских и американских источников, Пхеньян мог направить 5 млн боеприпасов России, — предположил он.

При этом, отметил капитан, нельзя сказать, что Пхеньян располагает более мощной базой подводных лодок, чем Сеул. Поэтому, добавил он, КНДР очень выгодно сотрудничество с Россией.

КНДР заинтересована в получении от РФ новейших технологий в области кораблестроения и самих кораблей и подводных лодок. Ранее это было невозможно, так как РФ выполняла санкции, наложенные на КНДР, — не только в вопросах поставок вооружений, но и некоторых материалов двойного назначения. Думаю, сейчас эти ограничения вряд ли будут соблюдаться — за исключением санкций, наложенных ООН, — пояснил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин ранее посетил КНДР, он подписал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это вызвало недовольство Сеула. В МИД Южной Кореи был вызван российский посол Георгий Зиновьев. Кроме того, чиновник администрации южнокорейского президента допустил, что на фоне укрепления связей Москвы и Пхеньяна Сеул может начать поставки оружия Киеву.