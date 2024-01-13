Эксперт рассказала, что ждет Тайвань в случае победы прозападного лидера Эксперт Волошина: КНР подавит Тайвань в случае победы прозападного лидера

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лай Циндэ

В случае победы проамериканского кандидата на выборах главы администрации Тайваня Пекин может усилить экономическое давление на Тайбэй, заявила РИА Новости научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Анна Волошина. Собеседница агентства подчеркнула, что для острова это будет ощутимо — экономика страны по-прежнему сильно зависит от материкового Китая.

В настоящий момент в гонке за кресло главы администрации Тайваня участвуют представители трех политических партий: правящей проамериканской Демократической прогрессивной партии (ДПП), Тайваньской народной партии и партии Гоминьдан, пояснила эксперт. Последние опросы показывали небольшое преимущество кандидата от ДПП Лай Циндэ, что, по словам Волошиной, вызывает беспокойство и недовольство Пекина.

Эксперт-международник Федор Лукьянов заявил, что победу на президентских выборах на Тайване, согласно опросам, может одержать представитель правящей Демократической прогрессивной партии. По его словам, она демонстрирует наименее лояльное отношение к Китаю, а значит, есть угроза для многолетнего консенсуса. Шаги правящей партии к полной независимости острова могут стать casus belli для Пекина — поводом для применения силы с целью «восстановления единства Китая», пояснил аналитик.

Выборы президента Тайваня и депутатов парламента пройдут 13 января. С 2016 года президентом республики является представительница ДПП Цай Инвэнь: сейчас истекает ее второй и последний срок на этой должности. Президент США Джо Байден намерен после выборов отправить делегацию на остров. По мнению аналитиков, такой шаг со стороны Вашингтона может свести на нет результаты усилий Штатов и Китая по стабилизации напряженных отношений.