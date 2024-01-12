Эксперт раскрыл, как выборы на Тайване скажутся на отношениях острова с КНР Эксперт Лукьянов: итоги выборов на Тайване нарушат многолетний консенсус с КНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Победу на президентских выборах на Тайване, согласно опросам, может одержать представитель правящей Демократической прогрессивной партии, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт-международник Федор Лукьянов. По его словам, эта партия демонстрирует наименее лояльное отношение к Китаю, а значит, есть угроза для многолетнего консенсуса.

Правящая партия Тайваня склоняется к идее провозглашения острова независимым государством. Это противоречит консенсусу между Пекином и Тайбэем — политике, которая проводится на протяжении десятилетий. Ее суть в том, что Китай един. Цель ДПП в том, чтобы Тайвань был отдельным государством, — считает международник.

По словам Лукьянова, шаги правящей партии к полной независимости Тайваня могут стать casus belli для Пекина — поводом для применения силы с целью «восстановления единства Китая».

Поэтому, несмотря на теоретические программные устремления, следующая администрация таких шагов делать не будет. Консенсус о непровозглашении независимости сохранится, — предположил Лукьянов.

Выборы президента Тайваня и депутатов парламента пройдут 13 января. С 2016 года президентом республики является представительница ДПП Цай Инвэнь: сейчас истекает ее второй и последний срок на этой должности. Фаворитом предвыборной гонки является ее заместитель и представитель демпартии Лай Циндэ.

Президент США Джо Байден намерен после выборов на Тайване отправить делегацию на остров. По мнению источников The New York Times, знакомых с ситуацией, такой шаг со стороны Вашингтона может свести на нет результаты усилий Штатов и Китая по стабилизации напряженных отношений.