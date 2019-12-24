Разработанный китайскими учёными дрон FY-36 с топливной системой на метаноле смог продержаться в воздухе 12 часов, что было признано рекордным показателем.
По данным
Как отмечают специалисты, батарея на спирте способна высвобождать в 70 раз больше энергии, чем литий-ионный аналог. При этом метанол является довольно сложным источником энергии.
Ранее News.ru писал о том, что президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам силовых ведомств сбивать беспилотные летательные аппараты. Право на пресечение полётов появится у МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии и СВР.
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