https://static.news.ru/photo/0f27ac0a-2674-11ea-b9a8-fa163e074e61_660.jpg Дрон FY-36 Фото: F-Eye UAV Technology

Разработанный китайскими учёными дрон FY-36 с топливной системой на метаноле смог продержаться в воздухе 12 часов, что было признано рекордным показателем.

По данным South China Morning Post , созданием аппарата занимались Feye UAV Technology, Академия наук Китая и Даляньский институт химической физики. Дрон весит 15 кг, он оснащён четырьмя винтами. Максимальная скорость, которую он может развить, — 90 км в час.

Как отмечают специалисты, батарея на спирте способна высвобождать в 70 раз больше энергии, чем литий-ионный аналог. При этом метанол является довольно сложным источником энергии.

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