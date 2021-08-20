Экс-судья Афганистана рассказала о реальном отношении талибов к женщинам

Эмигрировавшая в Америку экс-судья и правозащитница из Афганистана, Наджла Аюби, рассказала о реальном отношении членов запрещенной в Российской Федерации группировки «Талибан» к афганским женщинам. Слова девушки передаёт New York Post со ссылкой на Sky News.

Нет никакой вероятности, что они дадут женщинам Афганистана хотя бы шанс получить работу. Из этой ситуации нет выхода, — заявила Аюби.

По словам правозащитницы, талибы «заставляют людей давать и готовить им еду», одну женщину террористы даже сожгли из-за того что им не понравились её кулинарные способности. Множество девушек, по словам Аюби, были вывезены из страны в гробах с целью продажи в сексуальное рабство. Она заявила, что ежедневно получает сообщения от своих коллег и активистов из Афганистана о насилии, избиениях и нападениях на женщин по всей стране.

Ранее правозащитница Санна Эджаз рассказала о том, как талибы преследуют её коллег и попросила политической защиты у России.