Экс-премьер Японии раскритиковал Зеленского Экс-премьер Японии Мори: Зеленский заставил многих украинцев страдать

Фото: Motoo Naka/AFLO/Global Look Press

Есиро Мори

Бывший премьер-министр Японии Есиро Мори раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал украинского лидера виновным в происходящем с жителями Украины из-за конфликта, который все еще продолжается, сообщает Japan Times.

Зеленский заставил страдать многих украинцев, — считает политик.

Мори также подверг критике новостные агентства Японии. По его мнению, они дают односторонние репортажи о конфликте на Украине. Это создает впечатление, будто журналисты «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов», добавил экс-премьер.

Ранее депутат парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Украине необходимо прекратить военные действия и остановить конфликт, если страна не может воевать без помощи Запада. Он отметил, что все заявления западных СМИ об «ослаблении России» вызывают сомнения.