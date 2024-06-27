Экс-министры обороны Китая попали в опалу Xinhua: КПК исключила из своих рядов экс-глав Минобороны Шанфу и Фэнхэ

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Ли Шанфу

Бывшие министры обороны КНР Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ исключены из Коммунистической партии Китая, сообщает издание Xinhua. Сообщается, что их подозревают во взяточничестве и серьезных дисциплинарных нарушениях.

Будучи представителем высшего партийного и армейского руководства, Ли Шанфу отрекся от первоначальной миссии и утратил принцип партийности <...> Было установлено, что он предлагал деньги другим лицам с целью получения неправомерной выгоды, что составляет предполагаемое преступление по статье «дача взятки», — сказано в отчете Военного совета ЦК КПК.

Что касается Фэнхэ, то он, согласно отчету, «серьезно нарушил политическую и организационную дисциплину, помогая другим получать неправомерные льготы при кадровом обеспечении». Помимо этого, он также принимал деньги и подарки в нарушение соответствующих правил.

Ранее сообщалось, что замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина в конце мая арестовали на два месяца. Такое решение принято в рамках дела о получении особо крупной взятки. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого был арестован бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ Иван Попов. 235-й гарнизонный военный суд принял такое решение в связи с подозрением о мошенничестве в особо крупном размере.