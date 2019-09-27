https://static.news.ru/photo/81e06d4a-e11e-11e9-9d91-fa163e074e61_660.jpg Ихтиер Абдуллаев Фото: facebook.com/VecherniyTash

Военный суд Узбекистана вынес приговор бывшему председателю Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиеру Абдуллаеву. Экс-силовика отправили в колонию на 18 лет.

По данным Верховного суда страны, Абдуллаев признан виновным во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Он организовал преступное сообщество, заключал сделки в ущерб Узбекистану, занимался вымогательством, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в Узбекистане не прекращаются громкие аресты представителей силовых ведомств. Последним на сегодня «под раздачу» попал генпрокурор Отабек Муродов, который теперь находится под следствием по обвинениям во взяточничестве.