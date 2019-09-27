Военный суд Узбекистана вынес приговор бывшему председателю Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиеру Абдуллаеву. Экс-силовика отправили в колонию на 18 лет.
По данным Верховного суда страны, Абдуллаев признан виновным во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Он организовал преступное сообщество, заключал сделки в ущерб Узбекистану, занимался вымогательством, передаёт
Ранее News.ru писал, что в Узбекистане не прекращаются громкие аресты представителей силовых ведомств. Последним на сегодня «под раздачу» попал генпрокурор Отабек Муродов, который теперь находится под следствием по обвинениям во взяточничестве.