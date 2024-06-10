Экс-глава КНБ Казахстана просит Токаева помиловать его «Информбюро»: бывший глава КНБ Казахстана Масимов попросил Токаева о помиловании

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Карим Масимов

Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов, которого задержали в январе 2022 года по обвинению в государственной измене и попытке захвата власти, подал ходатайство о помиловании президенту республики Касым-Жомарту Токаеву, сообщает издание «Информбюро» со ссылкой на КНБ. В настоящий момент осужденный находится в следственном изоляторе ведомства в Астане.

Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании, — сообщили в КНБ.

Отмечается, что Максимов получил 18 лет колонии в апреле прошлого года. Помимо этого, в отношении него также ведется досудебное расследование по статьям об отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере, добавили в комитете.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Казахстана приговорил бывшего главу Министерства национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии. Судья Айжан Кульбаева заявила, что приговор учитывает как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства. Так, суд учел наличие у него несовершеннолетних детей. По словам судьи, вина подсудимого была доказана многочисленными показаниями.