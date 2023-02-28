Экономист: Япония может лишить Россию резины и каучука Экономист Толкачев: Япония может лишить Россию резины и каучука

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Производство резины

Япония может запретить России закупать продукты своей химической промышленности, включая каучук и резину, рассказал РИАМО экономист Сергей Толкачев. По его словам, подобные ограничения не столь существенны и являются, скорее, ритуальным актом. Эксперт пояснил, что таким образом Токио хочет продемонстрировать солидарность с Западом.

Толкачев отметил, что Россия могла бы ввести контрсанкции в случае ограничений со стороны Японии и перестать торговать энергоресурсами с Токио. Однако эксперт считает это нецелесообразным, поскольку российскому бюджету сейчас невыгодно терять доходы от экспорта сырья.

Россия, разумеется, может ответить контрсанкциями в виде запрета или ограничений на поставки в Японию энергоносителей, металлов и драгоценностей, но стоит ли «палить из пушек по воробьям»? — сказал Толкачев.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ранее сообщило о планах ввести запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут укрепить промышленную базу страны.

Власти Японии ранее объявили о санкциях против замминистра обороны РФ, начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина. По сообщениям МИД страны, также санкции коснулись президента концерна «Калашников» Алана Лушникова и ряда высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ. Среди них — начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и Борис Рапопорт.