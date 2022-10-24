Экономист раскрыл реальные мотивы китайской политики Экономист Калашников: Китай планирует сделать другие страны экономически зависимыми от него

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Китай ставит своей целью к 2049 году стать мировым политическим, военным, технологическим и экономическим лидером, а для этого стране нужно переместить рабочую силу из индустрии в сферу услуг, рассказал EADaily экономист Денис Калашников. Именно поэтому Пекин запустил проект «Один пояс, один путь» (ОПОП) — с его помощью планируется модернизировать китайское общество и обеспечить его членов высочайшими доходами, а стране — перейти к экономике знаний, уточнил эксперт. По его словам, ОПОП перенесет «мировую фабрику» из Китая в менее развитые страны, но с сохранением контроля за ней, что введет участников проекта в несимметричную зависимость от Пекина.

Главная цель проекта ОПОП — внутренняя, и заключается она в модернизации китайского общества, обеспечении гражданам Китая высочайших по мировым меркам доходов, переходе к экономике знаний и развитого человеческого капитала, создающей высочайшую добавленную стоимость и инновации. <...> Для достижения этой цели Китаю необходимо переместить рабочую силу, условно говоря, из заводских цехов в офисы, — сказал экономист.

Конечно, для достижения целей ОПОП Китаю нужен мир во всем мире, а реализация проекта даст многим странам уникальную возможность социально-экономического развития благодаря развитию транспортно-логистической, энергетической, информационно-коммуникационной и финансово-расчетной инфраструктуры, пояснил Калашников. Однако это верно лишь для стран, которые находятся на аграрной или аграрно-индустриальной стадии развития, тогда как для более развитых стран участие в ОПОП грозит сужением рынков и ограничением геополитического потенциала.

Политолог Алексей Бычков ранее рассказал, что Китай для России более опасный геополитический противник, чем США, это связано в том числе с общими границами. По его словам, Пекин имеет «большие планы» на Дальний Восток, Уссурийский и Хабаровский края.