Экономист объяснил гарантии роста спроса на российский газ на рынке Китая Экономист Луконин: структура экономики Китая гарантирует рост спроса на российский газ

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Российский газ гарантированно найдёт себе место на рынке Китая в случае приемлемой цены, отметил в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Сергей Луконин. По его словам, росту поставок голубого топлива из России поспособствует восстановление китайского рынка недвижимости и перенос европейских производств в Азию из-за рецессии в Евросоюзе.

Если в ЕС случится серьёзная рецессия, то европейским компаниям будет проще переехать в Китай, где выстроена логистика и всё готово к работе. Данный фактор может привести к дополнительному спросу на российский газ, — констатировал Луконин.

Экономист отметил, что нулевая терпимость Пекина к коронавирусу COVID-19 привела к тому, что Китай потерял лавры главного импортера СПГ в мире, что позитивно сказалось на европейской экономике, получившей возможность компенсировать часть потерь на российском направлении.

В августе эксперты рассказали, что, несмотря на продолжающуюся подготовку к строительству газопровода «Сила Сибири — 2», быстрых договорённостей по новому проекту ожидать не стоит. Ранее стало известно, что «Газпром» и правительство Монголии собираются создать компанию, чтобы оценить экономическую состоятельность новой магистрали. Между тем упавшие мировые цены на газ не располагают к тому, чтобы вести переговоры с Китаем о возможной стоимости контракта на поставку голубого топлива, полагают аналитики. Кроме того, конкуренция с подешевевшим СПГ может осложнить реализацию проекта.