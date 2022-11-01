Экономист объяснил, что нужно Китаю для мирового лидерства Экономист Лосев: чтобы стать мировым лидером, Китаю нужны собственные институты влияния

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Чтобы стать мировым лидером, Китаю нужны собственные институты влияния, которые в перспективе могут появиться на основе ШОС или БРИКС, рассказал в беседе с ИА SM.News экономист Александр Лосев. По его словам, создание такого института позволит нивелировать дисбаланс в торговле между Китаем, Индией и Бразилией, который связан с расчетами в национальных валютах.

Почему у Китая проблемы с мировым лидерством? Потому что у него нет институтов мирового влияния. Но эти институты могут появиться на основе объединения стран ШОС, но, скорее всего, БРИКС. Можно создать валютную корзину БРИКС для того, чтобы рассчитываться в национальных валютах, — рассказал эксперт.

Экономист считает, что образованные на основе БРИКС институты будут похожи на те, что были созданы при Бреттон-Вудской системе. Речь идет о таких организациях, как МВФ и Всемирный банк.

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер ранее рассказал, что китайский юань остаётся единственным ликвидным активом в золотовалютных резервах России. Эксперт напомнил, что сейчас большая часть отечественных резервов заблокирована Западом, поэтому, когда стоит вопрос издержек или риска полной потери актива, преимущество юаня становится очевидным.

Экономист Николай Кузнецов указывал, что в скором времени США, Евросоюз, Китай, страны Латинской Америки и Россия могут вступить в валютные войны. Эксперт уточнил, что речь идёт о целенаправленном и управляемом снижении курса своей национальной валюты.