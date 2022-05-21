Экономист назвал победившие инфляцию страны Экономист Переславский: в последние годы Китай и Япония победили инфляцию

Шанхай, Китай / Фото Yang Fan/XinHua/Global Look Press

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал Китай и Япония странами, победившими инфляцию в последние годы. При этом, по его словам, для некоторых стран инфляция желанна, так как сопряжена с ростом экономики, сообщает агентство ПРАЙМ.

В Японии само по себе появление инфляции уже воспринимается как праздник, поскольку в пандемию цены не росли, а снижались вплоть до одного процента, а разогнать экономику с помощью стимулирования и снижения ключевой ставки у регулятора Японии никак не получалось, — пояснил экономист.

Он добавил, что в Китае другая ситуация. Там цены на самые важные для населения товары регулируются государством, но предприятиям полагаются субсидии. Это позволяет республике удерживать инфляцию на уровне 2%, в то время как в странах Европы и США она достигает 8–10%, подчеркнул Переславский.

Ранее стало известно, что наибольший рост потребительских цен в Евросоюзе зафиксирован в странах Прибалтики и Восточной Европы. На высокую инфляцию влияет их энергетическая зависимость от России, сообщает Financial Times. Двузначная инфляция наблюдается в трети стран — членов Евросоюза. Больше других страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19%.