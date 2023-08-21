Экономика Китая резко замедлилась после 40-летнего роста

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Рост экономики Китая резко замедлился после активного развития, длившегося более 40 лет, сообщает The Wall Street Journal. По мнению аналитиков Линлин Вэй и Стеллы Ифань Се, это явление связано с высокой закредитованностью, а также с ухудшением отношений со странами Запада. Эксперты уверены, что КНР так и не удастся опередить США в рейтинге крупнейших экономик мира.

Аналитики отмечают, что в прошлом правительство Китая активно инвестировало в строительство заводов, небоскребов и инфраструктурных объектов, что стало причиной экономического бума. Однако со временем эта экономическая модель исчерпала себя, так как у Пекина заканчиваются возможности для расширения. Это привело к тому, что многие мосты и аэропорты практически не используются населением, а миллионы новых квартир пустуют. В Международном валютном фонде считают, что в ближайшее время рост ВВП Китая замедлится и составит меньше 4% в год.

Это затруднит выход Китая из числа стран с формирующимся рынком со средним уровнем дохода и может означать, что Китай никогда не обгонит США как крупнейшая экономика мира, что является давней амбицией Пекина, — утверждают аналитики.

Отраслевой аналитик Алексей Бойко ранее заявил, что США активно помогают Индии стать конкурентом Китаю в области микроэлектроники. По его словам, страна постепенно укрепляет свои позиции на рынке мобильных телефонов и заняла второе место в рейтинге государств-производителей. Поддержку Индии в конкуренции с КНР также оказывают Япония и Тайвань.