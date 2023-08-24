«Экологическое преступление»: микробиолог о сбросе воды с «Фукусимы-1» Микробиолог Никулин назвал экологическим преступлением сброс воды с «Фукусимы-1»

Сброс воды с АЭС «Фукусима-1», на которой в 2011 году произошла крупная авария, является экологическим преступлением со стороны Японии, заявил эксперт в области микробиологии Игорь Никулин. Комментируя ситуацию «Радио 1», он уточнил, что вода, которая попадет в океан, заражена тритием, изотопами водорода и другими радиоактивными веществами. При их попадании в организм человека происходят генетические изменения, которые приводят к негативным последствиям.

Экологическое преступление, которое ничем нельзя оправдать, — пояснил микробиолог.

Он уточнил, что в радиоактивной воде произойдет заражение морских обитателей, которые могут оказаться в том числе на прилавках магазинов. Эксперт напомнил, что корпорация «Росатом» обладает технологиями полной очистки воды от радиоактивных загрязнений, но Япония не захотела сотрудничать с Россией по данному вопросу. Никулин заключил, что в Японии просто не захотели тратить время на многоступенчатую очистку и пошли по пути США.

В Японии ранее приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Погодные условия в районе префектуры Фукусима позволили начать сброс согласно плану. Министерство иностранных дел Китая позже выступило с критикой в адрес правительства Японии. Китайские дипломаты назвали данный поступок безответственным и крайне эгоистичным, так как он игнорирует общественные интересы других стран мира.