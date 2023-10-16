Самолет с сумоистами на борту не смог взлететь из-за перевеса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самолет компании Japan Airlines не смог взлететь из-за перевеса — половина пассажиров на борту была борцами сумо, сообщает издание The Japan News. Сумоисты должны были отправиться на соревнования двумя рейсами из токийского аэропорта Ханеда и аэропорта Итами в Осаке на остров Амами Ошима, однако из соображений безопасности для них организовали дополнительный рейс.

В администрации авиакомпании обеспокоились тем, что у двух самолетов Boeing 737-800s, на которых должны были лететь сумоисты, не хватит топлива из-за ограничений по весу. Согласно нормам, средний вес пассажира составляет примерно 70 кг, в то время как борец сумо весит около 120 кг.

В общей сложности на дополнительном рейсе летели 27 пассажиров. По заявлениям авиаперевозчика, отправка дополнительного рейса из-за ограничений по весу является редким явлением, — сказано в статье.

Ранее стало известно, что стюардессе «Уральских авиалиний» понадобилась экстренная помощь врача во время рейса Сочи — Москва. У нее произошел инсульт и остановилось сердце. Вернуть к жизни девушку помог глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин, оказавшийся на борту. Инцидент произошел на высоте 10 тысяч метров, сразу после того как борт набрал высоту.