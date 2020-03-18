https://static.news.ru/photo/35c7e422-68de-11ea-bf7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Candice Tang/Keystone Press Agency/Global Look press

Единственная собака, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в Гонконге. Это произошло уже после того, как питомец — 17-летний померанский шпиц — был возвращён после лечения домой к своим хозяевам.

Изначально у собаки не было никаких симптомов заражения. Однако пса в начале февраля поместили на карантин после того, как анализы на COVID-19 показали положительный результат.

За время пребывания на карантине у шпица взяли пять анализов на коронавирусов. Два последних дали отрицательный результат. Собаку вернули хозяевам 14 марта. Через два дня питомец скончался.

Хозяйка сказала, что не хочет выяснять причину путём вскрытия, — приводит South China Morning Post сообщение от представителей департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.

По данным на 18 марта, коронавирусом в мире заразились более 194 тысяч человек, 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели.

В РФ зарегистрировано 114 случаев заражений. Пять человек уже выписали из больниц по выздоровлению.

Как писал NEWS.ru, эксперты пришли к выводу, что коронавирус передаётся от человека животному. Первый такой случай был выявлен в Гонконге. Отмечается, что собака одного из пациентов с коронавирусом стала объектом пристального внимания экспертов из Гонконгского университета и Городского университета Гонконга после того, как у неё обнаружились слабые симптомы заражения.