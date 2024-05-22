Двум россиянкам грозит депортация с Бали за полуголую фотосессию

Фото: Manfred Bail/imageBROKER.com/Global Look Press

На острове Бали был объявлен розыск двух российских моделей, которые устроили полуголую фотосессию на заправке, разлив легковоспламеняющееся топливо на себя и окружающую территорию, сообщает Telegram-канал SHOT. Девушки были одеты в шорты, топики и шляпы.

Как указал канал, владелец заправки в районе Чангу сообщил полиции о происшествии, отметив, что не предполагал, что разрешение на фотосъемку приведет к подобным последствиям. Полиция расследует инцидент, и дамам, принимавшим участие в фотосессии, грозит депортация.

Также стало известно, что нескольких украинок задержали в Турции после того, как они устроили «голую» фотосессию на яхте. Обнаженных девушек во время сессии сфотографировали с другой яхты. Позднее снимки попали в Сеть, из-за чего на них обратила внимание полиция Турции. В результате девушек задержали.

Ранее сообщалось, что двум украинцам и одному россиянину грозит смертная казнь по законам Индонезии за создание нарколаборатории и сети по продаже запрещенных веществ на острове Бали. По информации властей острова, четверо подозреваемых — гражданин Индонезии и трое иностранцев — были задержаны в начале мая на Бали на вилле площадью 180 квадратных метров.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.