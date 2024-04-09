Двух украинских микрофинансистов арестовали во Вьетнаме Во Вьетнаме арестовали двух украинцев из-за организации МФО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Вьетнама арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации незаконной микрофинансовой организации (МФО), пишет VnExpress со ссылкой на Министерство общественной безопасности страны. Их обвинили в выдаче кредитов местным жителям под огромные процентные ставки, достигавшие 2000% в год.

По данным следствия, по делу о нелегальной организации МФО проходят 34-летний мужчина и 39-летняя женщина. Помимо них, задержали 63-летнего гражданина Вьетнама. Полиция Хошимина и центральной провинции Кханьхоа изъяла у подозреваемых 68 компьютеров, около 100 телефонов и другие вещественные доказательства.

Руководителем преступной группы оказался 38-летний украинец, который успел покинуть Вьетнам и скрыться за рубежом. Он вместе с двумя местными жителями организовал МФО, для которой создал веб-сайт и мобильные приложения, где местное население получало кредиты. Следствие полагает, что от действий злоумышленников могли пострадать «сотни тысяч вьетнамцев».

В ирландском городе Корк ранее задержали трех граждан Украины по подозрению в перевозке 2,2 тонны наркотиков. Всего по делу проходят шесть человек — членов экипажа грузового судна MV Matthew, на котором перевозили запрещенные вещества.

