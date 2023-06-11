Двое россиян насмерть разбились на машине в Таиланде Двое россиян насмерть разбились на автомобиле в Паттайе

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Полиция, Паттайя, Таиланд

Двое россиян насмерть разбились в ДТП в таиландском городе-курорте Паттайя, сообщает Bangkok Post. Когда медики прибыли на место ЧП, 18-летняя Валерия Химич и 23-летний Глеб Соболев были живы, однако спасти их не удалось.

По информации издания, авария произошла примерно в 05:00 по местному времени (01:00 мск). Россияне разбились на Toyota Altis, зарегистрированной в Бангкоке.

По предварительной информации, водитель, ехавший на очень большой скорости, потерял управление, после чего вылетел на островок безопасности на разделительной полосе трассы и врезался в несколько пальм.

Столкновение было таким мощным, что одно дерево сломалось, еще несколько были повреждены. Машина превратилась в груду металла. Чтобы достать пострадавших, спасатели использовали специальное оборудование.

В январе на острове Бали в Индонезии автомобиль с тремя российскими туристами упал в 25-метровый овраг. Люди выжили и были доставлены в больницу с легкими травмами.

В январе российская туристка погибла в ДТП на Бали. 24-летняя россиянка находилась за рулем мопеда и упала на нем с 30-метрового обрыва в реку Аюнг в индонезийской деревне Убуд. У женщины не было опыта вождения байка.