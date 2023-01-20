Двое мужчин погибли во время петушиных боев в Индии

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В Индии двое мужчин погибли во время петушиных боев из-за нападения птицы с лезвиями на лапах, сообщает Daily Mail. Обе жертвы скончались от потери крови.

По данным издания, до поединка к лапам петухов прикрепили лезвия, чтобы бой получился более зрелищным. После начала сражения одна из птиц испугалась и вылетела в толпу. Зрители получили порезы, в том числе рук, что привело к сильному кровотечению у двоих мужчин.

Одного из пострадавших госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти. Позже стало известно, что второй раненый зритель тоже умер.

По законам Индии петушиные бои с использованием ножей запрещены, однако организаторы пренебрегли этим правилом.

В индийском штате Телангана бойцовый петух случайно убил своего хозяина перед боями. К лапам птицы также были прикреплены ножи.

В Мексике в городе Акапулько на нелегальном турнире по петушиным боям нападавшие открыли стрельбу по зрителям. В результате перестрелки два человека, в том числе беременная женщина, погибли, еще трое получили ранения.