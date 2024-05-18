Проживающих в Киргизии граждан двух стран призвали быть осторожными Индия и Пакистан призвали соотечественников быть осторожными в Киргизии

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Посольства Индии и Пакистана в Киргизии после беспорядков в столице Киргизии призвали соотечественников соблюдать меры безопасности. Пакистанские дипломаты отметили, что ряд общежитий в Киргизии, где проживают индусы, пакистанцы и бангладешцы, подвергаются нападениям, передает ТАСС.

Несколько общежитий медицинских вузов Бишкека и частные резиденции иностранных студентов, включая пакистанцев, подверглись нападению. В общежитиях проживают студенты из Индии, Пакистана и Бангладеш, — говорится в публикации.

В посольстве Индии в Киргизии, несмотря на стабилизировавшуюся обстановку в Бишкеке, также призвали граждан соблюдать меры предосторожности и стараться не выходить на улицы без надобности. Индийские дипломаты рекомендовали своим гражданам в случае возникновения нештатных ситуаций обращаться в посольство.

Речь идет об инциденте, произошедшем 13 мая. В тот день в одном из хостелов Бишкека произошла массовая драка с участием иностранцев, которые избили местных жителей. Вечером 17 мая сотни молодых людей собрались возле этого хостела на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки. По тревоге был поднят весь личный состав городской милиции. Задержанные за драку иностранцы принесли извинения и выразили готовность понести ответственность.

В Минздраве Киргизии ранее сообщили, что в результате беспорядков в Бишкеке травмы получили 29 человек. По данным ведомства, из них 15 человек были госпитализированы. Известно, что среди госпитализированных один гражданин Пакистана, он был доставлен в отделение челюстно-лицевой хирургии нацгоспиталя.