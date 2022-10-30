Две россиянки погибли в давке в столице Южной Кореи Посольство РФ: число погибших в Сеуле россиянок выросло до двух

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Число погибших в результате давки в Сеуле россиянок выросло до двух. Еще одна пострадавшая госпитализирована, о ее состоянии точно не известно. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Южной Корее.

На данный момент полиция сообщила нам о еще одной погибшей. Всего на данный момент две погибшие девушки и еще одна пострадавшая в больнице, — рассказали дипломаты.

Ранее сообщалось об одной погибшей гражданке РФ и одной пострадавшей россиянке.

Инцидент произошел в Сеуле на узких улочках района Итхэвон, известного как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин, который впервые за три года отмечается без ограничений, связанных с пандемией. Число жертв в настоящий момент достигло 151 человека, пострадали 82. Они развезены в 36 больниц. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. Жертвами инцидента стали 19 иностранных граждан.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.