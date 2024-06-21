Две азиатские страны планируют ответ на союз России и КНДР Япония и Южная Корея рассмотрят новые санкции против России и КНДР

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Представители финансовых ведомств Японии и Южной Кореи проведут консультации, одной из тем которых станет введение новых ограничений против России и КНДР, сообщает агентство Kyodo. Встреча запланирована на 25 июня, она пройдет в Сеуле.

Стороны намерены обменяться мнениями о методах, которые позволят нарушить приток финансов в Россию и Северную Корею. Новые меры рассматриваются как ответ на Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который ранее заключили российский и северокорейский лидеры Владимир Путин и Ким Чен Ын.

Ранее власти Японии включили в санкционный список еще 11 физлиц и 41 компанию из России. По информации кабмина страны, рестрикции введены из-за ситуации на Украине. В частности, под ограничения подпали секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК. Кроме того, Токио инициировал возможную, в случае их обнаружения, заморозку активов главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова и гендиректора Уралвагонзавода Александра Потапова.

Санкции также коснулись Авиационного комплекса имени Ильюшина и НПО «Топаз». В списке оказались Завод имени В. А. Дегтярева, АЛРОСА, специальная экономическая зона «Алабуга» и концерн радиостроения «Вега».