Два корабля военного флота КНР вошли в территориальные воды Японии

https://static.news.ru/photo/6019f19e-476c-11eb-b5bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiang Shan/Global Look Press

Власти Японии обвинили два корабля военного флота Китая в нарушении территориальной границы.

Два судна неуказанного класса вошли в территориальные воды Японии около 16:00 26 декабря (10:00 по Москве). Служба безопасности Японии потребовала, что нарушители покинули японские воды.

Это уже второй подобный инцидент за последнюю неделю и 24-й случай нарушения китайским флотом границ Японии с начала года. В последний раз корабли КНР заплывали в японские территориальные воды 23 декабря, сообщает РИА Новости.

Китай и Япония расходятся во мнении о принадлежности группы островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Власти Японии заверяют, что острова находятся под контролем Токио с конца XIX века, тем более, что США, взявшие острова под контроль во время Второй мировой войны, передали их Японии в 1972 году. Тайвань и Китай считают, что Япония не имеет прав на эти острова.

В последнее время власти КНР усиливают присутствие военного флота в районе островов Сенкаку.

В сентябре NEWS.ru писал, что в Японии объявили Китай угрозой безопасности страны. Японский министр обороны в Токио заявил тогда, что у Пекина «есть возможности и есть намерение» агрессивным образом влиять на ситуацию в регионе, в связи с чем Токио будет «очень внимательно следить» за действиями КНР.