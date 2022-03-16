Два человека погибли в результате мощного землетрясения в Японии

До двух человек выросло число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,3 на северо-востоке Японии. Число пострадавших увеличилось до 92 человек. Об этом сообщает агентство Киодо.

Два человека погибли, 92 пострадали после землетрясения магнитудой 7,4 на северо-востоке Японии, — говорится в сообщении агентства.

Ранее было известно об одном погибшем и 69 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду, 16 марта, в Тихом океане на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени (17:36 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров. В регионе объявлена угроза цунами. Более 2 млн зданий и 700 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Толчки ощущались в префектурах на севере и северо-востоке Японии. Сильные волнообразные толчки дошли до столицы страны Токио. Информации о разрушениях не поступало.

4 января 2022 года у японских островов Огасавара в Тихом океане, более чем в тысяче километров к югу от Токио, произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Его очаг находился на глубине 70 километров под водой. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.