Два человека погибли при нападении в школе на востоке Китая

Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два человека стали жертвами нападения с ножом в школе в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщил ТАСС со ссылкой на Управление общественной безопасности китайского города Гуйси. Ранения получили еще четыре человека.

Полицейские задержали 45-летнего местного жителя. О мотивах нападения информации нет, расследование продолжается. В полиции не уточнили, есть ли среди погибших или раненых ученики школы. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Ранее в Екатеринбурге мужчина на глазах у прохожих зарезал девушку. Пострадавшая несколько раз просила убийцу отойти от нее, однако тот достал нож, нанес удары и сразу же убежал. Подозреваемый позднее сдался сотрудникам полиции. Очевидцы подбежали к лежащей на земле пострадавшей и пытались остановить кровь, однако девушка скончалась.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины. По его данным, орудие убийства мужчина успел выбросить до задержания. Представитель МВД добавил, что подозреваемый уже дважды был судим за грабежи и единожды — за мошенничество.