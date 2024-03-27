Два человека погибли, десятки отравились после употребления БАДов в Японии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 100 человек попали в больницы в Японии после употребления пищевых добавок компании Kobayashi Pharmaceutical, сообщило информационное агентство Kyodo. Двое пострадавших погибли.

Число людей, госпитализированных после приема биодобавки, подскочило до 106, — говорится в публикации.

Правительство проведет экстренную проверку добавки с красным дрожжевым рисом, которая предполагает лечебные свойства. По данным агентства, эта категория включает около шести тысяч продуктов.

По данным Kobayashi Pharmaceutical, проблемная партия добавки «Бени-кодзи» была изготовлена на заводе в Осаке. На прошлой неделе компания добровольно отозвала пять продуктов, в том числе около 300 тысяч упаковок биодобавки, которую считали полезной для снижения уровня холестерина в организме.

Ранее депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов в тяжелом состоянии попал в токсикологическую реанимацию НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Позже парламентарий объяснил, что употреблял биологически активные добавки (БАД) для поддержания организма и борьбы с переутомлением. В составе препарата был мухомор.